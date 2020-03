COVID-19: le SADEN et le CJDE formulent un plaidoyer pour les Très Petites et Moyennes Entreprises

Comme cela s’est passé ailleurs, les mesures restrictives annoncées pour endiguer la propagation du coronavirus risquent d’avoir des répercussions économiques en Guinée. Et en pareille circonstance, les Petites et moyennes entreprises sont généralement les plus affectées. Quelques-unes pourraient être contraintes au dépôt de bilan. D’autres devraient renvoyer du personnel. En prévision à cette sombre perspective, le Salon des entrepreneurs de Guinée (SADEN) et le Centre des jeunes dirigeants d’entreprises (CJDE) portent un plaidoyer à l’endroit des autorités guinéennes en vue de mesures d’accompagnement permettant à ces structures économiques des plus fragiles de supporter cette période difficile.

Ci-dessous une copie de la lettre adressée dans ce sens du Premier ministre, Chef du gouvernement

A noter que les deux organisations ont entrepris la démarche à l’endroit des ministres de l’Industrie et des PME; de l’Economie et des Finances; du Plan et de Développement économique; du Budget ainsi que des Investissements et des partenariats publics-privés.

La rédaction