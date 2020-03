FRANCE: Patrick Devedjian, la première personnalité politique à mourir du Coronavirus

Il est l’une des victimes connues du Covid-19. Patrick Devedjian, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et ancien ministre de Nicolas Sarkozy, est mort dans la nuit de samedi 28 mars à dimanche 29 mars des suites du coronavirus, a annoncé le conseil départemental des Hauts-de-Seine sur Twitter.

Patrick Devedjian, ancien Ministre, Président du Département des Hauts-de-Seine, hospitalisé après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19, est décédé dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars.

Communiqué de presse : https://t.co/Vu0dllFu3K — hauts-de-seine (@hautsdeseinefr) March 29, 2020

L’élu Les Républicains de 75 ans avait été placé en observation mercredi dans un hôpital du département.

Plusieurs fois ministre dans les années 2000

Avocat de profession, ancien député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine de 1986 à 2017, ancien maire d’Antony de 1983 à 2002, Patrick Devedjian a été conseiller départemental en 2004, puis président du conseil départemental en 2007.

Il fut porte-parole du RPR de 1999 à 2001, et secrétaire général de l’UMP de 2007 à 2008. Patrick Devedjian occupa aussi plusieurs fonctions gouvernementales, d’abord, en tant que ministre délégué chargé des Libertés locales (2002 à 2004). Très attaché à l’autonomie des collectivités territoriales, il pilota les lois de l’acte II de la décentralisation. Il fut ensuite ministre délégué à l’Industrie (2004 à 2005), puis ministre chargé de la mise en oeuvre du plan de relance (2008 à 2010).

“Fier de ses origines arméniennes, il n’a cessé de combattre pour la reconnaissance du génocide et pour le développement de l’Arménie d’aujourd’hui”, indique aussi le conseil départemental des Hauts-de-Seine, dans un communiqué.

“Marié depuis 1969 avec Sophie Vanbremeersch, il avait quatre fils, Thomas, François, Arthur et Basile, et dix petits-enfants”, précise le document.

Les réactions politiques se multiplient

Les réactions de partenaires et d’adversaires politiques se multiplient, dimanche matin sur les réseaux sociaux. “Grande tristesse d’apprendre la mort de Patrick Devedjian. Homme courageux et totalement devoué à sa ville d’Antony et aux Hauts-de-Seine. Condoléances à sa famille et à ses équipes“, écrit ainsi le président du Sénat Gérard Larcher (Les Républicains) sur Twitter.

Grande tristesse d’apprendre la mort de Patrick Devedjian. Homme courageux et totalement devoué à sa ville d’Antony et aux Hauts-de-Seime. Condoléances à sa famille et à ses équipes. — Gérard Larcher (@gerard_larcher) March 29, 2020

“Immense émotion à l’annonce de la mort de mon ami Patrick Devedjian”, renchérit le député LR Eric Ciotti, qui salue un “homme de conviction, brillant juriste, ministre efficace et président des Hauts-de-Seine engagé”. “Quelle terrible nouvelle que celle du décès brutal de Patrick Devedjian, écrit aussi l’ancien ministre de droite Yves Jégo. C’était un homme politique de convictions, remarquable d’efficacité et d’intelligence.”

Immense émotion à l’annonce de la mort de mon ami Patrick #Devedjian Homme de conviction, brillant juriste, Ministre efficace et Président des Hauts de Seine engagé Nous avons siégé ensemble à la commission des Lois et longtemps travaillé ensemble à la tête de nos départements pic.twitter.com/5z9M5oy8O3 — Eric Ciotti (@ECiotti) March 29, 2020

“Je suis sous le choc de la disparition de Patrick Devedjian et je voudrais dire ma profonde tristesse à Sophie Devedjian et ses enfants”, écrit l’ancienne présidente du Medef Laurence Parisot sur Twitter. L’ancien Premier ministre socialiste, Manuel Valls, salue de son côté “son franc-parler, son humour, son ancrage local”. “Il était affectueux et d’une grande culture. À sa famille et à ses proches, toutes mes condoléances“, ajoute Manuel Valls.

“Patrick était un homme de grande qualité, droit et fin d’esprit“, lui également rendu hommage l’ancien premier ministre, François Fillon

