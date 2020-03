Ibrahima Diallo : « 4 pick-ups remplis d’agents cagoulés quadrillent mon domicile »

Le domicile du responsable des opérations du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), Ibrahima Diallo est à nouveau quadrillé ce lundi 30 mars 2020, par des forces de l’ordre. Pour l’instant, aucune explication sur les motivations de cette opération n’est donnée.

« C’est une voisine qui m’a alerté », explique Ibrahima Diallo, au sortir du tribunal dans le cadre du contrôle judiciaire dont il fait objet depuis un certain temps. Selon lui, seule la domestique se trouve en ce moment dans son appartement : « mon épouse est allée au service. Je ne suis pas présent non plus ! » Dans la foulée, il précise : « J’apprends que 4 pick-ups remplis d’agents cagoulés bloquent les 4 issues qui mènent à mon domicile. »

Dans un communiqué, le FNDC écrit : « nous condamnons fermement ces manœuvres d’intimidation orchestrées par le régime autoritaire de M. Alpha Condé.»

GMC