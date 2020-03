SCRUTIN DU 22 MARS: les Etats-Unis remettent une couche…de pression

Même si la réaction de la France au sujet du double scrutin du 22 mars est celle qui fâchent tout particulièrement les autorités guinéennes, il convient de relever que les autres partenaires du pays ne sont pas, eux non plus, tendres avec le pouvoir de Conakry. Ainsi, pour ce qui est notamment des Etats-Unis, l’ambassade du pays de l’Oncle Sam basé en Guinée vient de rendre public un autre communiqué en vertu duquel la crédibilité du scrutin est fortement questionnée. Dans ledit communiqué, il est surtout question du taux de participation et des résultats publiés par la CENI. Mettant les deux données en lien avec le fait que certains bureaux de vote avaient fermé plus tôt que prévu et que d’autres avaient été détruits, l’ambassade des Etats trouve qu’il y a de quoi s’interroger. En tout état de cause, la représentation diplomatique préconise l’arrêt immédiat des actes de violences, le dialogue entre les acteurs et le consensus autour d’un accord pour sortir de la crise.

L’Ambassade des Etats-Unis est profondément préoccupée par les divisions politiques en Guinée suite aux élections du 22 mars.

A la lumière de nos observations, et au regard des rapports du gouvernement faisant état de la fermeture et de la destruction de bureaux de vote, le taux de participation et les résultats proclames suscitent des interrogations portant sur la crédibilité du scrutin.

L’unique voie pour aller de l’avant est l’arrêt immédiat de tous les actes de violence, le dialogue entre les acteurs, et le consensus autour d’un accord en vue de résoudre les différends politiques fondamentaux.

Enfin, une enquête transparente et rapide sur tous les cas de morts lies aux manifestations, qui aboutira a un procès de tous ceux impliques dans ces affaires, s’avère indispensable en vue de rétablir la réconciliation et l’arrêt du cycle de violences.