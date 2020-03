BOUNOUMA/N’ZÉRÉKORÉ : un jeune arrêté pour tentative de meurtre

Pour tentative de meurtre et de vol, le jeune Fofafana est arrêté ce lundi 30 mars 2020, à Bounouma, sous-préfecture située à une dizaine de kilomètres de N’Zérékoré. Le conducteur de mototaxi qui aurait échappé de bel à sa tentative est actuellement hospitalisé à l’hôpital régional de N’Zérékoré.

« Le scénario s’est produit entre 11h et midi. Informés, les agents de la police et moi avons trouvé la victime allongé au sol avec des traces de couteau à la gorge », explique Roger Mamy, maire de la commune rurale. La victime, selon lui, a été transportée à l’hôpital régional de N’Zérékoré dans un état comateux. Arrivé, il a été admis au bloc opératoire. Plus loin, il précise : « son agresseur s’était accaparé de sa moto de marque juve. Heureusement, il croisé le chemin d’un autre taxi maître qui nous a alerté. » Du coup, ajoute-t-il, les 3 villages environnants ont été mis à contribution. Et l’accusé a été retrouvé et mis aux arrêts à Kpèley, village voisin : « il était couché dans la chambre de son frère. Donc, il a été arrêté et conduit à la gendarmerie de N’Zérékoré où, il a été auditionné et déféré à la prison civile. »

De N’Zérékoré, Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com

