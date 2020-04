CARBURANT: le gouvernement cède à la pression et ramène les prix à 9 000 GNF

C’est la principale revendication de ces derniers jours. En particulier, depuis l’annonce de mesures de prévention contre le coronavirus se rapportant au secteur des transports dont les acteurs viennent d’ailleurs d’observer deux jours de grève. Eh bien, le gouvernement vient d’y accéder à baissant le prix du carburant à la pompe de 1000 GNF. Ainsi, selon un communiqué conjoint du ministre en charge des Hydrocarbures et de son homologue de l’Economie et des Finances diffusé ce soir via la télévision nationale, à partir de ce 1er avril, le litre du carburant sera vendu à 9000 GNF, à la pompe.

“Je pense qu’à 9000 GNF, le niveau de la baisse est acceptable“, a réagit une source relevant la section syndicale des transports et mécanique générale. Du côté de la Fédération nationale des transporteurs routiers, on promet de se concerter à l’interne pour réagir ensuite.

Dans un premier temps, le gouvernement avait semblé traîner les pas par rapport à cette baisse. Les autorités estimaient notamment que la baisse du prix du pétrole au niveau international est annihilée par la flambée des devises au niveau interne. Mais elles ont décidément fini par céder.

