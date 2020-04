L’autorité de l’Etat doit nous redonner ESPOIR ! (Aliou Bah)

Au regard de l’ampleur de la crise sanitaire que nous traversons, nos compatriotes ont besoin d’être rassurés sur les mesures prises. Et pour cela, le moment est idéal pour invoquer l’autorité de l’Etat au nom de laquelle des gouvernants se sont toujours comportés en criminels vis-à-vis des innocents citoyens.

En fait, l’usage malsain de cette expression a conduit certains à croire définitivement que l’autorité de l’Etat ne suppose que la barbarie contre les contradicteurs politiques du pouvoir; alors que celle-ci est synonyme de vertu (bienveillance, respect de la loi, protection des droits et liberté, promotion du mérite, gouvernance qualitative et inclusive etc.)

Ceci pour dire simplement que nous ne pouvons tirer profit de la gouvernance que lorsqu’elle est portée par des citoyens capables, conscients et soucieux de l’intérêt général.

Alors, il faudrait que nos compatriotes ressentent l’autorité de l’Etat face aux multiples urgences et dans la qualité du service public (santé publique, éducation, sécurité, transports, infrastructures, respect des droits de l’homme et des principes démocratiques etc.).

L’intelligence de protéger et sauver doit remplacer la bêtise de haïr et tuer !

RESPECTONS LES CONSIGNES POUR PROTÉGER NOS VIES ET CELLES DES AUTRES AFIN DE SORTIR LE PLUTÔT POSSIBLE DE CETTE CRISE !

Aliou BAH

Président de l’organe provisoire du MoDeL