COVID-19 : le ministre de la Santé redoute la rupture d’extracteurs d’oxygène

Faudrait-il, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, craindre une rupture d’extracteurs d’oxygène en Guinée. La question préoccupe le ministre en charge de la Santé et de l’hygiène publique, Rémy Lamah.

De passage à l’hôpital Donka où il a constaté une pléthore de candidat au test de dépistage du COVID-19, ce mardi 7 avril 2020, le ministre de la santé a vertement déclaré : « On n’a que 2500 extracteurs . Les pays qui fabriquent ces kits de prélèvement sont en difficulté. Si ce stock fini, comment on va faire ? » Avec un ton sec et désespéré, il ajoute : « si vous n’avez pas de symptômes, restez isoler chez vous durant 14 jours ».

A date, le pays compte 144 cas confirmés , sans compter leurs contacts. Après cette déclaration de Rémy Lamah, un vent glacial teinté de désespoir s’est emparé des présents. Beaucoup de personnes ont même quitté le lieu sans faire leurs tests.

Hawa Bah