Elie Kamano réagit : « le PGSD n’existe que quand il y a Elie Kamano »

Déclaré déçu de la tête du Parti guinéen de la Solidarité et de la Démocratie (PGSD), le reggae man Guinéen, Eli Kamano vient de réagir. Pour lui, cette nouvelle est une tempête dans un verre d’eau. Lisez !

« Le problème existe entre la vice-présidente et moi , pas entre le parti et moi. Le PGSD n’existe que quand il y a Elie Kamano. C’est elle qui s’agite un peu partout par ce que j’ai quitté le FNDC. Elle pense que je ne devrais pas quitté ce mouvement. Pour elle, je ne suis qu’un mouton de panurge. Elle considère le parti comme une Association de famille. Or, elle n’a rien fait pour le parti, même 1 GNF elle n’a pas donné. On a implanté le parti partout. On a mobilisé des gens de l’intérieur et de l’extérieur qui ont investi de l’argent. On a fait toute l’étendue du territoire.

Aujourd’hui, puis qu’on ne partage plus les visions du FNDC, on a décidé de notre retrait du mouvement. On a convoqué un congrès dans ce sens. A l’occasion, elle nous a dis d’aller chercher un autre agrément, qu’elle reprend le sien. Mais elle oubli que l’agrément dont elle parle est avec moi. J’ai le règlement intérieur et le PV avec moi. Ils ont été authentifiés par un notaire.

D’ailleurs j’ai été élu président de ce parti par un congrès. Je n’ai pas été nommé. Elle ne peut pas me destituer. Tout ce qu’elle fait aujourd’hui, c’est un coup de pied dans l’eau. Quand j’en ai parlé à mon avocat, il s’est mis à rire… »

Gilles Mory C