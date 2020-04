GUINEE: le FNDC livre son analyse de la situation sociopolitique

Au-delà de sa menace récente de mettre fin à la trêve qu’il observe, du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) via le document ci-joint, livre une analyse à la fois plus structurée et plus exhaustive de la situation sociopolitique qui prévaut en Guinée. Dans ce document de 8 pages, le mouvement anti-troisième mandat passe en revue sous forme de chapitres, le changement de constitution, le fichier électoral, les conditions d’organisation du double scrutin législatif et référendaire ainsi que les violences et atteintes aux droits humains.

De son analyse de cette situation, il se dégage entre autres résolutions que le FNDC de reconnait ni la nouvelle constitution, ni les députés issus des élections législatives du 22 mars 2020. Réclamant par ailleurs une commission d’enquête internationale sur les exactions perpétrées dans le sillage de la contestation de la nouvelle constitution, le Front pose aussi comme préalable à l’ouverture de tout processus de dialogue politique, l’annulation du double scrutin législatif et référendaire. Dialogue devant aider à “restaurer la paix et la confiance et à identifier les conditions à réunir pour l’organisation d’élections libres, transparentes et inclusives, aussi bien pour la mise en place d’une Assemblée nationale légitime que pour la présidentielle de 2020“

Ci-dessous l’intégralité du document d’analyse

MEMO du FNDC sur la situation socio-politique de la Guinée