EDUCATION : la société civile de N’Zérékoré contre-attaque MorySangaré

Une année blanche dans le secteur de l’éducation, c’est ce que proposent les responsables de la société civile de N’Zérékoré. Pour lesquels la proposition du ministre en charge de l’éducation nationale et d’alphabétisation est irrationnelle. En raison de la perturbation de l’année scolaire, faute notamment du COVID-19, Mory sangaré soutient des cours en ligne.

« Ce que le ministre en charge de l’éducation demande me semble impossible dans notre pays », déclare Mathieu Manamou, président des organisations préfectorales de la société civile. Pour lui, la Guinée est un pays où les cours en ligne ne sont pas possibles : « on n’a pas d’électricité. La plupart des enseignants ne maîtrisent pas les outils informatiques, certains n’ont même pas de téléphones Android. Aussi, la radio nationale ne couvre pas tout le pays. » Il n’est pas capable d’envisager toutes ces mesures.

Ainsi, il propose une année blanche dans le secteur de l’éducation : « nous sommes en train de vivre une année difficile sur le plan éducatif. On a connu 3 mois de grève. Cela a impacté négativement le système. Ensuite, est venu s’ajouter la fermeture des écoles à cause de coronavirus. Et, on ne sait pas à quelle date cette mesure prend fin ». Pour lui, il est inutile de se tromper et de trahir les enfants.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com

