Sanoyah-km36: un court-circuit fait d’importants dégâts à Dabomdy

Un incendie s’est produit dans l’après-midi de ce vendredi 10 avril 2020 à Dabomdy, dans le district de Sanoyah rails. Bilan : trois maisons et leurs contenus consumés. Un court-circuit serait à l’origine selon de c drame.

« On était assis au-dehors. Les enfants regardaient la télévision au salon. Soudain, on les a entendus crier au feu. Et en quelques minutes, la flamme a traversé le plafond et touché les autres bâtiments des voisins », explique un concessionnaires. Qui dit avoir tout perdu : fauteuils, congélateurs, habits, armoire etc.

Selon Izack Togba koly Loua, commandant de la protection civile de Kagbelen la flamme est maitrisé grâce à la collaboration entre les agents les jeunes du quartier : « quand nous sommes arrivés sur les lieux, le feu avait déjà ravagé un bâtiment de deux chambres-salon».

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, les victimes essayaient de sortir le reste des débris de leurs maisons.

Balla Yombouno