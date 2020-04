KINDIA/DAMAKANIA : des morts et des blessés dans un conflit domanial

Dans la commune rurale de Damakania, à Kindia, un affrontement est enregistré entre Wondélaya et Kambalia. Bilan : deux morts, des blessés et des dégâts matériels. En cause, un conflit domanial qui perdure depuis deux décennies.

« Le dernier verdict de la justice me reconnait comme propriété de ce domaine de 554 hectares. Les bornes ont été mises », rappelle le chef de secteur de Wondélaya. Avant d’ajouter : « contre toute attente, le samedi dernier, ils sont venus arracher les bornes. Hier dimanche, ils ont décidé de nous attaquer. Nous avons enregistré beaucoup de pertes en matériels. Aussi, beaucoup d’entre nous ont été blaisés ».

Aussitôt informé, la gendarmerie a déployé une équipe pour le maintient d’ordre. Aujourd’hui, les habitants de Kambalia accusent les forces de l’ordre de violation de droits humains. « Ils ont jeté des grenades lacrymogènes dans tout le village le village. Une vieille de 90 ans et sa petite fille d’un an en sont mortes » témoigne un citoyen de la localité. victime de la localité de Kambalia.

Aux dernières nouvelles, les citoyens de Kambalia sont Kindia pour se plaindre auprès d’ El. Mamoudou Camara, grand imam de la ville.

Nous y reviendrons

KINDIA, Balla Fakoly, ledjely.com

Tel : 625 10 88 66