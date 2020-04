URGENT/Covid-19 : un patient admis par erreur à Donka

Cela risque d’en rajouter au débat par rapport à la fiabilité des tests Covid-19. Ce matin du 14 avril, un patient qui séjourne déjà à Donka, parmi les malades du Covid-19 a reçu un appel de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS). L’interlocutrice lui dit : « nous avons le plaisir de vous annoncer que le résultat de votre test est négatif ». Incompréhension chez le patient. « Ce n’est pas possible, car je suis déjà en situation de prise en charge à Donka », repond-il. C’est alors autour de l’agent de l’ANSS de s’étonner. « Pourtant, les données que j’ai sous les yeux sont sans équivoque. Vous êtes bien négatif », insiste-telle. N’y comprenant toujours rien, le patient sollicite une dernière précision : « le test dont vous avez le résultat a été effectué quand »? Au bout du fil, on lui répond : « le 3 avril ». Son opinion est alors faite. On s’est trompé sur les résultats de son test et il a été conséquemment admis par erreur à Donka

Rentré de Paris le 28 février dernier, le monsieur qui tient à son anonymat a en toute responsabilité souhaité que lui et sa famille soient soumis au test. Ce qui a été fait le vendredi 3 avril 2020. De la dizaine de personnes qui sont prévélées, il est le seul à être déclaré positif. On le lui notifie le dimanche 5 avril. Aussitôt, il prend son véhicule. Direction, le centre de prise en charge de Donka. Sauf que 10 jours après, on lui dit qu’il n’aurait pas dû y séjourner. Alors qu’elle est censée le soigner, l’ANSS pourrait avoir contribué à le contaminer. En le plaçant au côté de personnes malades de coronavirus.

La rédaction

*