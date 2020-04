Le Consortium SMB-Winning fait un don de 250 000 $ pour lutter contre la pandémie du Covid-19

Afin de contribuer à la lutte contre la pandémie Covid-19 en Guinée, le Consortium SMB-Winning vient de procéder à de nouveaux dons pour soutenir les autorités sanitaires et le corps médical, représentant une valeur totale de 250 000 dollars US. Cette série de dons intervient juste après un premier don d’une valeur de 100 000 dollars US à l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) le jeudi 02 avril pour faire face aux premières mesures d’urgence.

Cette série de dons à l’ANSS se répartit en trois catégories :

Un don de 100 000 dollars US afin de pouvoir rénover le centre de test et de traitement de l’hôpital de Boké et leur fournir des équipements ;

Un don de 100 000 dollars US afin de soutenir les cliniques communautaires à Tamita et Katougouma, en lien avec une clinique privée travaillant en collaboration avec le centre de prévention de contrôle des maladies (CDC) ;

Un don de 50 000 dollars US pour l’hôpital de Kamsar sous la gestion de l’Agence Nationale d’Aménagement des Infrastructures Minières (ANAIM).

Le Consortium SMB-Winning, comme l’ensemble des acteurs du secteur minier guinéen, se mobilise pour faire face à la pandémie du Covid-19 en poursuivant un double objectif : la santé des employés, de leurs familles et des communautés et le maintien de l’activité économique. Alors que les régions minières pourraient être de plus en plus exposées au virus, le Consortium SMB-Winning a mis en place un plan de prévention et de réaction face au Covid-19 de trois niveaux. Actuellement au niveau 2, les accès aux sites miniers sont réduits au strict nécessaire pour les opérations et l’ensemble des employés sont sensibilisés aux gestes barrières et mesures d’hygiènes.

Acteur majeur du développement local, le Consortium accompagne également les communautés en les tenant informées des mesures sanitaires et en apportant un soutien financier et logistique à l’offre de soin dans la région. Les équipes HSSE et relations communautaires du Consortium jouent un rôle essentiel dans cette action de prévention vis-à-vis de l’ensemble de la population.

« Cette crise sanitaire est un défi majeur pour la Guinée, bien que le pays bénéficie de l’expérience d’Ebola pour prendre les mesures adéquates pour la population, a déclaré Sun Xiushun, PDG du Consortium SMB-Winning. Le Consortium SMB-Winning est aux côtés des populations de la région de Boké, et plus largement auprès de toutes les Guinéennes et de tous les Guinéens pour apporter un soutien financier et logistique tout au long de la crise. Nous allons prendre d’autres initiatives de ce type pour apporter notre appui auprès des populations pour faire face à la pandémie ».

Le Consortium SMB Winning annonce d’ores et déjà une mobilisation supplémentaire qui interviendra dans les prochaines semaines avec l’envoi massif de matériel.