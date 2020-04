CONAKRY EXPRESS : le train de nouveau sur les rails

Le train Conakry Express reprend le transport à partir de ce jeudi 16 avril après trois mois d’arrêt. L’annonce a été faite par Badras Yora, directeur général de la société nationale des chemins de fer de Guinée (SNCFG). S’inscrivant dans le cadre du plan d’urgence contre le Covid-19, la reprise ainsi annoncée est assortie d’une disposition qui limite le nombre de passagers à 100. Distanciation sociale oblige !

Badras Yora l’admet volontiers. La relance du train Conakry Express a nécessité d’importants travaux pour notamment dégager les rails : « tout a commencé par le ramassage des ordures. Nous avons passé un contrat de 2 milliards de GNF avec la société Albayrak, pour le ramassage, la collecte et le transfert de l’ensemble des déchets le long de la voie ferrée à la décharge de Conakry.» Sacrifice au terme duquel il rassure : « le train sortira ce soir à 17h pour faire des essais sur la haute ligne, c’est-à-dire du Petit bateau jusqu’à Kagbelen. Ceci nous permettra de pouvoir faire les ultimes réglages en vue de commencer les opérations de transport des passagers demain matin»

Aussi, il précise : « le transport des passagers du mois d’avril au mois de juin se fera gratuitement. On transportera la population sans rien demander en retour. » Normalement, selon lui, le train prend 200 passagers par wagon avec 118 places assises dans chacun : « avec la situation qui prévaut, il va falloir peut être embarqué la moitié et peut être même moins que ça par wagon. Et prendre des dispositions pour le respect des gestes barrières »

Balla Yombouno