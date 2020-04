VISIOCONFERENCE : Quand Alpha Condé répond à Cellou Dalein Diallo

Dans les faits, Cellou Dalein Diallo n’est peut-être plus chef de file de l’opposition. Pour autant, il demeure un opposant dont les actes sont toujours scrutés par le palais Sekhoutouréyah. Ainsi, Alpha Condé n’a visiblement pas résisté à la tentation de répondre au leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) dont une séance de travail avec ses principaux collaborateurs en visioconférence a été dernièrement relayée sur les réseaux sociaux. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus, Alpha Condé a sans doute estimé qu’il ne fallait pas se laisser distancer par son principal opposant dans cette communication plutôt en vogue. Mais à l’évidence, le défi n’est pas relevé.

De la comparaison des deux clichés, Alpha Condé ne sort pas gagnant. Dans la posture qu’il arbore, il ne semble pas à son aise. Trop rapproché de son écran, lui-même s’appuie sur le dossier du fauteuil dans lequel il est installé. De l’image, les détracteurs du président de la République peuvent tirer deux interprétations. Soit, l’écran est trop petit, et c’est l’image de la présidence toute entière, et au-delà de la Guinée, qui se trouve rabaissée. Soit, le président de la République ne voit plus à une certaine distance, et c’est la question sur son âge avancé qui est remis au-devant de la scène. Au-delà, le photographe du chef de l’Etat n’a pas non plus réussi ses plans. Tous semblent serrés. Aucune vue large de l’espace. Par ailleurs, le décor d’ensemble est lui-même plutôt sombre. Enfin, un détail anodin, pourquoi Alpha Condé garde-t-il le masque, alors qu’entre lui et son interlocuteur, il y a tout de même l’écran ?

A l’inverse, les photos de Cellou Dalein Diallo étaient très réussies. L’ex-chef de file de l’opposition apparaissait confortablement installé dans un fauteuil, au milieu d’un vaste salon, lui-même joliment meublé. En outre, là l’éclairage était au rendez-vous. Et l’ambiance de travail, plus décontractée en apparence!

Gilles Mory Condé