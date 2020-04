N’ZÉRÉKORÉ : général Mohamed Garé et Sâa Yola Tolno installés dans leurs nouvelles fonctions

A N’zérékoré, le nouveau gouverneur et le nouveau préfet ont pris fonction ce jeudi 16 avril 2020. Les discours de circonstance ont porté sur la paix et la quiétude sociale.

« Je présente toutes mes excuses à tous ceux dont j’ai offensé pendant ma gouvernance », a déclaré Mohamed Ismaël Traoré, ancien gouverneur de la ville, muté au même poste dan s la région de Faranah. Dans la foulée, il a exhorté ses anciens collaborateurs à être serviables vis-à-vis de son successeur, le général Mohamed Garé. Il a conclu son discours par des prières pour la paix et la concorde nationale.

A son tour, le nouveau gouverneur de N’Zérékoré a déclaré : « votre fils qui est devant vous, n’est ni malinké, ni guerzé, ni soussou, ni peulh, mais un guinéen tout court. » Dans l’histoire de la Guinée, selon Mohamed Garé, les premiers à s’installer accueillent toujours les nouveaux venus : « ils ont construit ensemble le socle du développement et de la paix. » Pour terminé, il a rassuré : « je suis venu pour la forêt et non contre la forêt. », a déclaré général Mohamed Garé.

Présidant la cérémonie de passation, l’inspecteur général du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, El hadj Fodé Bangaly Condé, a rappelé : « la cérémonie d’installation des administrateurs territoriaux est une tradition administrative. Les gouverneurs et les préfets, représentants du ministre, ont pour devoir de rendre compte de la gestion publique de la localité dont ils ont la charge ».

Il faut signaler qu’après cette passation de service entre les deux gouverneurs rentrant et sortant, le nouveau préfet de N’Zérékoré, Sâa Yola Tolno a également été installé dans ses fonctions.

De N’Zérékoré, Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com

