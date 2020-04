COVID-19 : Boubacar Sanso Barry aussi déclaré guéri !

Bonne nouvelle pour legjely.com. Son administrateur général, Boubacar Sanso Barry est désormais négatif au COVID-19. Le résultat du deuxième test qui atteste sa guérison vient de lui parvenir. A lui, Aboubacar Diallo et Mohamed Mara de Hadafo médias, Mamadou Oury Diallo de Gangan RTV et Lamine Mognouma Cissé de Djigui FM, avaient également été guéris. Depuis son lit d’hôpital, notre admnistrateurs s’adresse à tout le monde. Lisez !

Chers (es) toutes et tous,

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’à moi aussi, il vient d’être notifié que je suis désormais négatif au Covid-19. Le second test de contrôle s’est donc révélé le bon. Aussi, je rentre demain matin à la maison. Et c’est le lieu pour moi de vous remercier toutes et tous, des plus illustres aux plus anonymes, pour la marque de soutien et de compassion. Sachez que vos nombreux messages et appels auront grandement contribué à ma rémission. Ils m’auront soutenu durant ces 12 derniers jours. Merci encore une fois.

A ce mot de gratitude, j’associe également les médecins du centre de traitement épidémiologique de Donka. Pour eux aussi, le contexte n’est pas toujours facile. Mais ils font du mieux qu’ils peuvent pour aider le maximum de personnes à sortir du centre avec le sourire ! Qu’ils trouvent ici l’expression de toute ma reconnaissance.

Mes pensées vont également à tous les autres patients alités à Donka ou ailleurs. Je prie pour que chacun d’entre eux, dans les meilleurs délais, puisse retrouver les siens. Je pense en particulier à notre courageuse consœur Moussa Yero Bah

Enfin, je profite de cette occasion pour nous inviter tous à prendre l’exacte mesure de la crise que nous vivons. Le coronavirus est bien une réalité. En conséquence, adoptons les gestes barrières qui demeurent pour le moment le seul moyen de nous en prévenir. Adoptons les gestes barrières…mais nous devons rester lucides et sereins afin de ne pas non plus verser dans la panique et la psychose.

Merci à toutes et à tous !

A préciser qu’avant Boubacar Sanso BARRY, Aboubacar Diallo et Mohamed Mara de Hadafo médias, Mamadou Oury Diallo de Gangan RTV et Lamine Mognouma Cissé de Djigui FM, avaient également été guéris. Ils avaient conséquemment rejoint leurs domiciles respectifs. Nous souhaitons prompt rétablissement à tous les autres malades, y compris nos confrères et consœurs encore alités.

La rédaction