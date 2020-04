POLITIQUE : que cache le message d’Alpha Condé à Cellou Dalein ?

Aussi inattendu qu’énigmatique. Le message de félicitations que le président Alpha Condé a adressé au leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et dont la teneur a été rendue publique via le JT de la RTG de ce soir tombe comme un cheveu dans une soupe. Quels objectifs poursuit le président Alpha Condé en rédigeant si subitement ce message ? Ci-dessous, nos pistes.

Contexte

Mais avant le contexte. Le message du président Alpha Condé fait suite à une déclaration du Bureau politique de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) rendue publique le dimanche 19 avril 2020. Dans cette déclaration, le parti de Cellou Dalein Diallo se démarquait de publications sur fond de réjouissance que certains de ses militants ou supposés tels ont faites sur les réseaux sociaux après les décès de suites du Covid-19 de Me Amadou Salifou Kébé, et de Sékou Kourouma, respectivement ancien président de la CENI et ancien ministre secrétaire général du gouvernement. Via ces publications, lesdits militants estimaient ainsi rendre la monnaie au pouvoir qui, à les en croire, aurait banalisé les tueries d’opposants qui ont émaillé les manifestations de ces derniers mois, dans le cadre de la contestation contre la nouvelle constitution. Se désolidarisant donc de cette attitude, le parti de Cellou Dalein Diallo, invitait tout au contraire ses militants à faire montre de compassion aussi bien à l’égard des malades qu’à celui des victimes de la pandémie du coronavirus. Et c’est cette démarcation qui vaut au président de l’UFDG l’honneur de se voir féliciter par le président de la République. Du moins, c’est ainsi que le président Alpha Condé présente les choses.

Cohésion

En effet, si on s’en tient au président Alpha Condé, l’attitude de Cellou Dalein symbolise la cohésion dont le pays a besoin pour pouvoir vaincre le Covid-19. Et c’est ce qui justifierait qu’il l’ait félicité. Mais vu les circonstances, on a bien le droit d’envisager des sous-entendus. D’autant que le message présidentiel intervient comme par enchantement à la veille de la session inaugurale d’un parlement dont les membres sont issus d’une élection à laquelle l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), première formation politique de l’opposition, n’a pas pris part. Vu sous cet angle, on pourrait penser qu’à la fermeté dont il a fait montre depuis des mois, Alpha Condé rajoute du mépris en narguant son principal adversaire.

Détente?

Mais une autre lecture est possible. Celle-ci verrait la démarche d’Alpha Condé comme le top départ d’une dynamique de détente à laquelle tout le monde s’attend depuis la tenue du double scrutin du 22 mars. Après des mois de contestation sur fond de violences, des dizaines de morts, un pays profondément divisé et faisant face à une communauté internationale particulièrement remontée, un geste d’accalmie de la part du chef de l’Etat était en effet envisagé par plus d’un observateur. Un répit avant les échéances présidentielles de la fin d’année. Peut-être bien que nous y sommes. Sauf que dans cette hypothèse, la démarche ne serait pas non plus dénuée d’arrière-pensées.

Attention à la duperie!

Vu que Cellou Dalein Diallo n’est plus chef de file de l’opposition, on ne peut pas vouloir d’une véritable détente en s’adressant uniquement à lui. Bien sûr, il incarne toujours la principale formation politique de l’opposition, mais il n’en est plus le représentant statutaire. Aussi, si la démarche d’Alpha Condé n’est pas, comme cela a été souvent le cas, sous-tendue par le désir de susciter jalousie et convoitise dans les rangs des opposants, elle doit s’inscrire dans un cadre plus structuré et plus formel, de manière à permettre à toutes les tendances de l’opposition de s’y retrouver. Si tel n’est pas le cas, c’est que le leader de l’UFDG n’est pas à l’abri d’une nouvelle duperie.

Boubacar Sanso BARRY