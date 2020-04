COVID-19/RIPOSTE: l’AJDM ravitaille Matoto marché en kits sanitaires

Pour sa contribution à la riposte contre le COVID-19, l’Association des jeunes pour le développement de Matoto (AJDM) offre aux démunis du quartier un important lot de kits sanitaires, composé de savons, de bavettes, de seaux etc. L’opération de distribution est effectuée dans la matinée de ce jeudi 23 avril 2020. A la grande satisfaction des populations.

« Il est plus aisé d’empêcher des problèmes que de les résoudre », explique Dr Oumar Magasouba, président de l’AJDM. Plus loin, il souligne : « nous n’avons pas la prétention de ravitailler en quantité suffisante toute la population, loin s’en faut. Cependant, tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir les kits nécessaires à la prévention du COVID-19. Et cette couche sociale constitue notre priorité.» Dans la foulée, il précise : « ce n’est que partie remise. Nous comptons organiser une campagne de sensibilisation dans les différents foyers de notre quartier »

Saisissant la balle au bond, Mohamed Soumah, membre du bureau exécutif de l’AJDM et jeune cadre de l’Administration du territoire et de la décentralisation indique : « en temps de guerre, comme c’est le cas contre cette pandémie, la participation de tous est d’une nécessité absolue. » Selon lui, doter les démunis de kits en cette période de crise sanitaire, c’est contribuer à la préservation de la santé de toute la population de la localité : « nous vivons ensemble, nous partageons la joie tout comme la douleur, sans distinction de pauvre et de riche. »

Notons que la matinée a été consacrée à la distribution des kits sanitaires dans tous les carrefours et autres lieux de rencontres des jeunes gens du quartier Matototo marché et dans les foyers démunis, préalablement listés.

Gilles Mory