GUINEE: le mois de Ramadan commence le vendredi 24 avril

Ça y est ! Plus de suspense, le mois de jeune musulman débute ce vendredi 24 avril 2020. L’annonce a été faite par le secrétaire général aux affaires religieuses, El Hadj Aly Jamal Bangoura. Le mois de ramadan est une période au cours de laquelle les fidèles sont invités à se soumettre à un certain nombre de privations dont le fait de s’alimenter, de boire ou encore d’avoir des relations intimes du lever au coucher du soleil. En revanche, il est attendu d’eux qu’ils renforcent les actes de dévotion et cultivent un peu plus leur piété.

Cette année, en raison de la pandémie du coronavirus, ce mois de ramadan a des accents particuliers. Il intervient notamment dans un contexte où les lieux de culte sont fermés pour éviter les rassemblements à l’occasion des prières. Il s’en suit qu’il n’y aura pas de prières surérogatoires et même de prières en public, tout court.

La rédaction