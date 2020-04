Desserte/ Eau : la SEG sur le chantier de la réparation des fuites

La société des eaux de guinée SEG a lancé ce jeudi 23 avril 2020, une campagne de réparation des points de fuites d’eau sur ses installations. En raison de nombreuses fuites, notamment au niveau de la distribution, la société enregistre un manque à gagné estimé à 30. 000 mettre –cubes par jour, soit 20 % de sa production.

Au lancement de la campagne à Cobaya-plateau, Pépé Patrice Loua, directeur général adjoint de l’exploitation a expliqué : « la problématique de l’eau n’est pas seulement liée au déficit que nous enregistrons au niveau de la production, mais aussi à la perte d’une importante quantité d’eau que nous enregistrons sur le terrain »

Pour faire face à cette problématique et améliorer sa production, selon lui, la SEG expérimente une nouvelle politique, visant à perfectionner sa capacité en termes de déserte. « L’idée est de répondre aux besoins croissants d’eau des populations, surtout en cette période de COVD19. »

A date de nouveaux équipements sont stocké dans le grand magasin de la société situé à la cité de l’air. « Il s’agit des pièces de rechange qui vont servir à restaurer la quasi-totalité des fuites d’eau et autres pannes dans le système », indique Mohamed Oularé, directeur général de la SEG. Qui précise : « il n’y avait pas du tout de matériels de réparation de fuite et de matériels de suppression de fuites. Après ce constat on s’est réuni afin de prendre des dispositions urgentes »

Balla Yombouno