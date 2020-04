URGENT: Cécé Loua, leader du FNDC à N’zérékoré mis aux arrêts

Une source UFR (Union des forces républicaines) dont il est membre confirme l’information. Cécé Loua qui, ces derniers mois, aura été particulièrement actif dans l’animation de l’antenne régionale du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) de N’zérékoré a été arrêté ce vendredi 24 avril à Lansanayah, dans la haute banlieue de Conakry. Selon nos informations, il a été mis aux arrêts dans les bandes de 16 heures.

Se sachant menacé, Cécé Loua aurait discrètement quitté la capitale de la région forestière pour rejoindre Conakry. Mais en définitive, il a vraisemblablement fini par être démasqué. Si les autorités ne sont pas encore prononcées sur les raisons de cette arrestation, on peut noter qu’elle vient s’ajouter à une longue série d’interpellations dans les rangs du mouvement anti-troisième mandat. Ainsi, pas plus tard que ce même vendredi, Oumar Sylla alias Foniké Menguè, un autre responsable du mouvement, a été inculpé par le Tribunal de première instance de Dixinn pour “communication et divulgation de fausses informations” avant d’être placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Coronthie. A son tour, il avait été interpellé une semaine plus tôt, à la suite d’une intervention dans l’émission, les GG, de la radio privée, Espace FM

