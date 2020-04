COVID-19 : l’ANSS promet trois nouveaux centres de prise en charge à Conakry

Depuis le début de la pandémie du Covid-19 en Guinée, on dénombre désormais plus de 1000 cas positifs dont un peu plus de 200 guéris et plus de 800 hospitalisés. Ce qui est au-delà de la capacité d’accueil du dispositif de prise en charge qui avait été initialement envisagé, avec 700 lits. Et pour faire face à cette situation plutôt préoccupante, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS) prévoit la mise à disposition de trois nouveaux centres dans les jours qui suivent. C’est ce que nous confie Bouna Yattassaye, le Directeur général adjoint de l’ANSS, à l’issue d’un entretien téléphonique que nous venons d’avoir avec lui.

Selon lui, l’Agence nationale de sécurité sanitaire essaie d’adapter les réponses aux besoins. Ainsi, dans un premier temps, il a fallu accroitre la capacité d’accueil de Donka. « Nous sommes passés de 350 lits à 415 lits », dit-il. Et avec l’explosion du nombre de cas positifs, il est désormais envisager d’ouvrir d’autres. « Dans les 72 heures qui suivent, nous allons ouvrir trois autres centres à Conakry. Sur les trois, un sera ouvert à Matam après le pont de la carrière avec une capacité de 350 lits. Un autre sera à Gbessia-aéroport, précisément la clinique de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Les trois auront une capacité d’accueil de 1000 lits en tout », promet Bouna Yattassaye. « Nous sommes en train d’évaluer plusieurs pistes afin de trouver des possibilités pour accueillir le plus grand nombre de personnes» insiste-t-il.

Quant à la mise à disposition officielle desdits centres, il assure que cela fera l’objet d’un communiqué en bonne et due forme de la part de l’ANSS

Ibrahima Kindi BARRY