COVID-19 : l’ONG SOS Guinée fait don de kits d’hygiène à Enta nord

Au total, ce sont 223 sceaux à robinet et 4460 morceaux de savon que l’ONG SOS Guinée a offert ce mercredi 29 avril 2020, aux familles vulnérables des communautés d’Enta nord. Le geste qui s’inscrit dans le cadre de la riposte contre le COVID-19 en république de Guinée, a donné lieu à une cérémonie de remise pilotée par les responsables de l’ONG. Des responsables qui ont veillé à ce que ladite cérémonie tienne compte des mesures barrières en vigueur, dont la distanciation sociale.

Devant les bénéficiaires et les médias, c’est François Tea, coordinateur des programmes d’accompagnement des communautés pour la protection de l’enfant (PACOPE) de SOS Guinée à Conakry, qui a décliné le sens du don fait son ONG. « Nous faisons ce don dans le cadre de la prévention du COVID-19 et pour accompagner nos familles bénéficiaires dans le cadre de la protection de l’enfant. Car on ne peut pas parler de protection de l’enfant tant qu’il y’a une pandémie qui est en train de faire des ravages dans le monde », explique-t-il tout d’abord. Il note de même que des dons similaires sont également faits par l’ONG à N’zérékore, Labé, Kankan et Conakry. Pour ce qui est du cas de Conakry, il donne une indication précise quant à la clé de répartition : « pour le cas de Conakry, nous avons 223 familles bénéficiaires directes, 44 associations villageoises d’épargne et de crédit et 7 conseils locaux enfants et familles (CLEF) qui vont recevoir des kits de lavage des mains (…) Chaque famille recevra un sceau à robinet plus 20 morceaux de savon, et la part des CLEF va être remise officiellement à leur président avec la consigne que chaque CLEF va recevoir un sceau à robinet et 20 morceaux de savon. »

Et le moins qu’on puisse, c’est que les bénéficiaires ont été sensibles au geste de SOS Guinée. C’est ainsi que, se disant très satisfait et au nom du président du conseil de quartier, Aldjouma Diallo, secrétaire administratif du quartier Enta marché, a déclaré : « au nom de ma communauté et celle de Ratoma, nous remercions cette ONG internationale qui ne cesse de nous venir en aide surtout pendant les crises sanitaires.Nous rassurons SOS Guinée que les kits seront utilisés à bon escient ».

La cérémonie a pris fin par une séance de sensibilisations et des exercices de démonstration sur l’utilisation des kits sanitaires.

Mariama Ciré Diallo

