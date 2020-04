URGENT: Fassou Goumou transféré à Soronkoni

Arrêtés pour la plupart lors des troubles enregistrés à N’zérékoré dans le sillage du double scrutin du 22 mars dernier, une quarantaine de détenus ont été transférés au camp de Soronkoni, apprend-on d’un activiste des droits de l’homme. Parmi eux, Fassou Goumou. Dans un état de santé que nos sources disent fragile, l’opposant et ses compagnons d’infortune ont été transférés dans la nuit du 29 au 30 avril 2020. Et ce matin, son épouse dont nous avons recueilli les impressions réagit à cette décision des autorités avec anxiété et préoccupation.

Elle met l’accent sur l’état de santé de son époux. « Cela fait 3 jours que mon mari est gravement malade. Il souffre d’hémorroïdes avec beaucoup de saignement. Hier toute la journée, il était sous perfusion », explique-t-elle. Pourtant, poursuit-elle, « à 23 heures, Fassou Goumou m’a appelée en pleurant pour me dire qu’en dépit de son état là, ils ont envoyé un gros camion pour les envoyer vers une autre destination qu’ils ignorent encore. Et on n’avait pas fini de parler, quand ils lui ont retiré le téléphone ».

Mais se conformant aux mises en garde de son époux, Mme Louise Haba se garde de se rendre de nuit à la Maison centrale. « Ce matin à 6 heures, je m’y suis rendue pour lui apporter son médicament en ne sachant rien de ce qui se passe. Arrivée à la porte, j’ai demandé à entrer, mais le garde qui était là n’a pas voulu. Et comme j’insistais, il m’a dit madame en vérité ton mari a été transféré ». Elle accuse le coup. Elle se met à pleurer et à se lamenter. « Où l’a-t-on transféré et surtout dans quel état de santé l’a-t-on envoyé », se demande-t-elle ? Mais personne pour lui répondre. « Du coup, je suis revenue à la maison pour informer les enfants et les autres membres de la famille. Je demande aux autorités de libérer mon mari car, il est gravement malade », implore Louise Haba.

L’épouse de l’opérateur économique et ancien allié du RPG-arc-en-ciel en profite pour rappeler comme nous le signifiait son époux que l’interpellation de ce dernier n’a aucune justification qui tienne la route. « C’est au lendemain des élections couplées du 22 mars dernier que mon époux a reçu un coup de fil de la part du président de l’Union Kpèlè. C’était pour se rendre à Samoé parce qu’il semblerait que les jeunes de cette localité voulaient bloquer la nationale N’zérékoré-Macenta. On le sollicitait alors pour aller les sensibiliser. C’est du moins ainsi que les choses lui ont été présentées. Moi je lui ai dit de ne pas partir mais comme monsieur Aimé Kolié insistait, il a finalement décidé de s’y rendre. C’est au retour de Samoé que Fassou Goumou a été arrêté et conduit au camp militaire. Faute de preuves, le camp s’est débarrassé de lui. Ainsi, il est conduit à la police où il a passé 10 jours sans qu’il ne sache pourquoi il y était. Puis, il a été déposé à la prison civile. Quand je suis venue voir le procureur, ce dernier m’a dit de rester tranquille et de ne pas m’inquiéter. On nous a jamais dit ce qui était reproché à reproché monsieur Goumou », relate-t-elle.

Il faut rappeler que depuis le divorce entre Fassou Goumou et le camp présidentiel, au lendemain des élections communales et communautaires de 2018, l’ancien allié d’Alpha Condé s’est mué en un farouche opposant au projet de changement de la constitution guinéenne de 2010 et à l’éventuelle candidature d’Alpha Condé pour un 3ème mandat.

De N’zérékoré, Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com

