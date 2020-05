COVID-19: un nouveau cas détecté à Kindia

En dépit des mesures visant notamment à limiter la circulation des personnes entre la ville de Conakry, épicentre du nouveau coronavirus, et les régions de l’intérieur du pays, quelques cas continuent à être signalés dans l’arrière-pays. C’est notamment le cas où un nouveau vient d’être mis en évidence. Le Directeur préfectoral de la Santé (DPS), Mory Togba, qui en a fait l’annonce ce jeudi 7 mai 2020, n’a pas donné l’identité de la personne en question. Mais il a indiqué que celle serait un haut-fonctionnaire.

Et c’est un cas qui relance la question de la surveillance des cas suspects. En effet, selon les autorités sanitaires de Kindia, le haut-fonctionnaire en question est parti de Conakry, le 30 avril dernier, s’être fait dépisté. Mais sans attendre les résultats, lui et deux épouses à lui ont pris la direction de la capitale des agrumes, plus précisément de Damankhanyah où il a une concession. Ils y sont arrivés tard dans la soirée du 30 avril.

Estimant que les résultats de son test avaient traîné et se sachant malade, il aurait cette nui-même continué pour la ville de Dabola, en vue de se faire soigné auprès de tradipraticiens basés sur place. Il n’en est revenu que le 5 avril. Et c’est hier mercredi 6 mai que l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) l’a appelé pour lui notifier son résultat positif. Aussitôt, il s’est rendu au Centre de recherche en épidémiologie ,microbiologie et soins médicaux (CREMS) de Kindia pour sa prise en charge.

Conséquence? Les responsables de la DPS ont convoqué une réunion d’urgence ce jeudi pour définir des stratégies afin de détecter les personnes contacts dans sa famille et dans son entourage.

