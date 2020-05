INSÉCURITÉ : un journaliste victime de braquage, sa moto emportée

On ne cessera pas de le dénoncer. Le phénomène de l’insécurité continue de battre de l’aile tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays. Dans la nuit d’hier mercredi 6 mai 2020, Augustin Kamano, journaliste reporter au site Influenceguinee.rog a été victime d’une attaque d’hommes armés de machettes et de PMAK. La scène s’est déroulée à Nongo, dans la commune de Rotama.

Interrogé sur les circonstances de son braquage, la victime relate sa mésaventure : « Je revenais de la ville. Arrivée à Hamdallaye aux environs de 20 heures 40 minutes, un jeune m’a arrêté et m’a supplié de l’amener avec lui. Puisqu’on n’était pas loin du début du couvre-feu, j’ai eu pitié de lui et je l’ai pris sur ma moto. Arrivée au niveau du stade de Nongo, il a dit que c’est là qu’il descend. Et brusquement, lorsqu’il est descendu de la moto, il a pris l’embrayage de l’engin et il m’a dit de descendre. Aussitôt, un véhicule pick-up est venu se garer et trois jeunes sont sortis de la voiture. L’un était armé d’une machette et l’autre d’un PMAK. Ils m’ont dit de choisir entre la moto et moi. C’est ainsi que j’ai laissé faire. Le jeune que j’avais transporté a pris ma moto et continué en direction de Lambayi. Les trois autres sont remontés dans le véhicule pour prendre la route qui remonte sur Cosa », a expliqué notre confrère.