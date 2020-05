DROITS HUMAINS: le gouvernement guinéen répond au rapport de HRW

C’est par l’intermédiaire du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, que le gouvernement guinéen répond au rapport récemment publié par Human Rights Watch, et qui était intitulé: “Le respect des droits humains est essentiel dans la lutte contre le Covid-19”. Rapport dans lequel il était notamment question d’actes d’actes de harcèlement et d’intimidation ainsi que d’arrestations perpétrés par les autorités guinéennes à l’endroit de membres et de partisans de l’opposition. A ces allégations, le gouvernement guinéen répond tout d’abord que les forces de sécurité, pour ce qui est en particulier des événements du 22 mars 2020, ont agi dans le cadre du maintien d’ordre face aux menaces que l’opposition et le FNDC avaient proférées contre le double scrutin. Par ailleurs, les autorités trouvent l’ONG de défense des droits humains a un regard biaisé des derniers événements en Guinée, en ce qu’elle n’aurait pas pris en compte l’aspect de la violation des droits humains imputables à l’opposition. Enfin, le ministère de la sécurité tout particulièrement dit n’avoir pas retrouvé la trace du courrier que Human Rights Watch dit lui avoir adressé, en vue de sa réaction au rapport.

Ci-dessous l’intégralité de la réponse du Gouvernement guinéen