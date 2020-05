Dans un communiqué publié ce vendredi soir, 8 mai 2020, le ministère de l’Economie et des Finances a annoncé le lancement dès ce samedi d’une enquête de grande envergure pour évaluer l’impact économique et social de la pandémie du COVID-19 sur l’économie guinéenne. Cette enquête sera menée auprès de 4 200 ménages et plus de 400 entreprises privées formelles et informelles, repartis sur l’ensemble du territoire national. Ci-dessous, le communiqué du ministère de l’Economie et des Finances…