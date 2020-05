MAISON CENTRALE: le ministre de la Citoyenneté conduit une mission d’évaluation du dispositif de prise en charge du Covid-19

Ça y est ! On en sait un peu plus sur la situation qui prévaut à la Maison centrale de Coronthie en cette période du nouveau coronavirus. Alors que le sort des détenus fait particulièrement débat ces derniers temps à travers le monde, on sait désormais que le sujet préoccupe également les autorités guinéennes. En effet, grâce à la mission d’évaluation que le ministre de la Citoyenneté et de l’Unité a conduite ce lundi 11 mai 2020, on apprend notamment qu’un dispositif interne de prise en charge des détenus testés positifs est aménagé à la prison civile de Conakry. Au-delà, profitant de la présence de la délégation de Mamadou Taran Diallo, le Directeur général adjoint de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) a fait un état des lieux et donné de larges informations sur toutes les mesures envisagées notamment pour dépister l’ensemble des détenus. Des mesures dont le ministre de la Citoyenneté a sollicité l’accélération en vue de mesures de désengorgement des prisons du pays.

Ci-dessous le communiqué du ministère de la Citoyenneté et de l’Unité nationale

Conakry, le 12 mai 2020 – Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus en milieu carcéral, le Ministre de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale, Monsieur Mamadou Taran DIALLO, a conduit, ce 11 mai 2020, une visite d’évaluation du dispositif de lutte contre le covid 19 à la Maison centrale de Conakry. Le Ministre avait à ses côtés :

Monsieur Ibrahima Chérif HAIDARA, Secrétaire Général du Ministère de la Justice ; Docteur Georges Alfred KI-ZERBO, Représentant de l’OMS en Guinée ; Docteur Moustapha GROVOGUI, Représentation de Banque Mondiale en Guinée ; Docteur Bouna YATTASSAYE, Directeur Général Adjoint de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS).

Au moment où la préoccupation du gouvernement est de juguler la pandémie, l’objectif de la visite était d’évaluer le dispositif mis en place pour la lutte contre le covid 19 et les mesures à prendre pour le désengorgement des prisons en Guinée.

A date, selon Dr Bouna YATTASAYE, des mesures de prévention, de contrôle et de prise en charge sont mises en place. Sur environ un millier de détenus, la situation se présente comme suit :

3 décès enregistrés ; 130 testés sur lesquels 58 cas positifs ; Le traitement des malades et l’isolement des contacts sont effectifs ; Le dépistage systématique du reste des détenus est prévu dans les 15 jours à venir ; Le personnel médical pénitentiaire est renforcé par des agents des services de santé des armées et de la police.

Le site spécifique interne dédié à la lutte contre le covid 19 installé et aménagé suivant les directives de l’OMS comprend :

trois box séparés pour respectivement personnel soignant, patients hommes et patientes femmes avec toutes les commodités (restauration et toilettes) ; La capacité totale d’accueil est de 300 lits (150 pour hommes et 150 pour femmes).

La pandémie étant encore circonscrite à Conakry, le Ministre de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale a souligné la nécessité et l’urgence de l’achèvement de ce dépistage pour permettre et faciliter au Ministère de la Justice de prendre les mesures diligentes de désengorgement des prisons par des remises de peine et des mesures de grâce.

Mamadou Taran DIALLO

Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale