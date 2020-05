Invité ce jeudi 14 mai 2020, de l’émission des ‘‘Grandes Gueules’’ de la radio Espace Fm, Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG, a dénoncé l’amateurisme de l’Etat guinéen dans la gestion de la crise sanitaire causée par la pandémie du Covid-19. Extrait…

« Compte tenu de la gravité de la pandémie, ce n’est pas le rôle d’une agence de gérer cette crise, c’est le rôle de l’Etat. Je pense qu’Alpha Condé a failli à son devoir. Nous avons eu un avantage, c’est celui de voir la pandémie se développer dans d’autres pays, et cela nous aurait inspiré pour organiser la riposte qu’il faut. C’est pour cela qu’il fallait demander l’union sacrée, baisser les tensions, appeler tout le monde et mettre en place une commission pluridisciplinaire pour réfléchir sur comment faire face à cette pandémie qui arrive inévitablement dans notre pays. Malheureusement, Alpha Condé était obstiné à organiser sa mascarade électorale alors que ce temps pouvait être mis à profit pour essayer de réfléchir sur la stratégie, sur un plan de riposte d’abord sanitaire avant de parler d’un plan économique, parce que les gens semblent plus préoccupes par les conséquences économiques que par le plan de riposte sanitaire. Au-delà de l’ANSS (Agence nationale de la sécurité sanitaire, ndlr), on aurait pu associer plusieurs acteurs pour mesurer les enjeux, la gravité de la situation, et ensemble on se donne des idées pour mettre en place un plan de riposte efficace. On aurait discuté sur comment faire la prévention, le dépistage, l’isolement, le traitement, le suivi des contacts, etc. Rien de tout cela n’a été fait et le pouvoir a préféré se tourner vers les élections », a fustigé l’ancien Premier ministre.

Ibrahima Kindi BARRY