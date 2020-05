LEVÉE DU CORPS DE HENRIETTE CONTÉ : témoignages de Kassory Fofana et de Mohamed Diané

L’ex-première dame de la République Henriette Conté a rejoint sa dernière demeure ce jeudi 14 mai 2020 à son domicile au quartier Kaporo à Conakry. Mais bien avant son inhumation, des membres du gouvernement dont le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana ont livré leurs témoignages sur la défunte lors de la levée de son corps.

Tristesse et émotion se lisaient sur le visage et dans la voix de Kassory Fofana qui a relaté les qualités de la défunte. « Maman Henriette a donné l’image d’une mère de famille pleine de compassion envers les plus faibles et pleine de solidarité envers tout le monde. Elle laisse le souvenir d’une femme très humaine. Une femme au service des populations. Oui, je suis absolument triste ; parce que ça me fait revivre des souvenirs totalement ancrés dans ma mémoire et dans ma chair avec le feu président [Lansana Conté]. Sur le front social, elle était d’un altruisme admirable, toujours portée vers les autres, vers les plus faibles », a expliqué le chef du gouvernement avant de prier pour que Dieu fasse « qu’elle rejoigne son illustre mari dans le paradis ».

Le ministre de la Défense et des Affaires présidentielles, Mohamed Diané, a de son côté indiqué que : « Henriette Conté était une grande dame, qui a servi le pays. Une dame très discrète, qui a travaillé dans la discrétion et dans le respect de sa communauté. Elle a été une guinéenne qui a loyalement servi son pays ».

Née en 1955 à Kamsar, Henriette Conté est décédée mardi soir, 12 mai 2020, à l’hôpital Ignace Deen à Conakry, près de douze ans après la mort du général Lansana Conté, président de la Guinée de 1984 à 2008.

Balla Yombouno