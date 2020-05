L’ancien chef d’Etat-major général des Armée guinéennes, le général Nouhou Thiam, est décédé ce dimanche 17 mai 2020 à Conakry. Membre du Conseil national pour la démocratie et le développent (CNDD), la junte militaire qui avait pris le pouvoir le 23 décembre 2008 après le décès du général Lansana Conté, il avait été nommé à la tête des forces armées guinéennes par le général Sekouba Konaté pendant la deuxième partie de la transition qui s’est achevée par l’élection présidentielle de 2010 à l’issue de laquelle le candidat Alpha Condé a été déclaré vainqueur.

Ce proche du général Sekouba Konaté est tombé en disgrâce peu de temps après la prise de fonctions du nouveau président de la République. Le général Nouhou Thiam fait partie des militaires cités dans l’affaire de l’attaque du domicile du président Alpha Condé dans la nuit du 19 juillet 2011 au quartier huppé de Kipé dans la banlieue de Conakry. Arrêté, jugé et condamné au temps passé en détention, lui et cinq autres officiers militaires ont été libérés en 2016, après quatre ans et demi de détention à la Maison centrale de Conakry.

Depuis sa sortie de prison, l’ancien patron des forces armées guinéennes était devenu très discret. En 2010, plusieurs organisations de défense des droits de l’homme l’ont cité dans des affaires d’arrestations arbitraires et de tortures sur de militants de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, le candidat battu par Alpha Condé au second tour de l’élection présidentielle.