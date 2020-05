COVID-19 : sept cas confirmés à Kindia

On le disais hier dimanche : le nouveau coronavirus se propage dans la ville de Kindia. Selon les autorités sanitaires locales, sept cas confirmés viennent d’y être enregistrés. Les informations communiquées ce lundi 18 mai 2020 indiquent que Elhadj Yansané, un ancien fonctionnaire à la direction préfectorale de l’Éducation qui évoluait dernièrement au sein de la ligue islamique, mort il y a une semaine, est bel et bien décédé du COVID-19. Les analyses l’ont confirmé.

D’après le directeur préfectoral de la Santé de Kindia, Dr. Mory Togba, il y a actuellement six cas positifs qui sont traités au Centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et de soins médicaux (CREMS). Parmi les patients, figurent Elhadj Karamba Diaby et Elhadj Oumar Camara, deux imams qui sont membres de la ligue islamique. Une cuisinière du CREMS est également testée positive et prise en charge dans ce centre.

Une réunion d’urgence s’est tenue ce dimanche entre les autorités sanitaires locales et leurs partenaires pour l’identification et le suivi des personnes qui ont été en contact avec les malades.

Balla Fakoly, correspondant régional du Djely à Kindia