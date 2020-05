Nous l’annoncions dans un précédent article : un grave accident de la circulation s’est produit dans la soirée d’hier lundi 18 mai 2020 dans le district de Lefarani, relevant de la sous-préfecture de Baro, faisant au moins quatre morts et plusieurs blessés. Selon nos informations, c’est un minibus immatriculé RC 3393 N en provenance du marché hebdomadaire de Soronkoni qui a terminé sa course sous un camion en panne garé sur la route.

À l’hôpital régional de Kankan où sont admis les blessés et les corps des victimes, l’heure est au bilan. C’est à cet exercice que Dr Akoi Koivogui, chef service des urgences, s’est prêté ce matin avec le correspondant du Djely basé dans la région. « C’est dans les environs de 21 heures que les ambulances sont arrivées dans les services des urgences avec à bord les blessés graves. Parmi ces personnes, il y avait des blessés dans un état de traumatisme crânien ; huit personnes étaient presque proches de la mort mais on est parvenu à travailler pour qu’ils recouvrent du mieux possible leur santé », a-t-il expliqué.

Il rassure que la prise en charge des patients se fait comme souhaitée. « Depuis la réception des malades, le travail se fait pour le meilleur de ces derniers », a-t-il déclaré avant d’inviter les chauffeurs et les passagers à faire preuve de plus de vigilance quand ils quittent les marchés hebdomadaires. « Si les gens et les articles remplissent les véhicules, cela peut entraîner les situations pareilles. Même si cette fois-ci ce n’est pas la surcharge du véhicule qui est mise en cause. Mais il faut inviter les citoyens à la prudence », a indiqué le chef des urgences.

Sur place, Sadou Keita, le gouverneur de Kankan, venu s’enquérir de l’état de santé des malades, a regretté ce nouveau drame qui a endeuillé plusieurs familles dans la localité. « Cet accident nous interpelle à développer les stratégies avec les syndicats de transport pour éviter prochainement de telles situations ne se reproduisent », a-t-il souligné.

Selon les informations recueillies sur place, le drame a fait cinq morts dont un passager qui a succombé de ses blessures à l’hôpital où il était en soins intensifs. Le drame est au cœur des discussions ce mardi dans la ville de Kankan.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com