URGENT/KANKAN : au moins quatre morts et plusieurs blessés dans un accident de la circulation

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la soirée de ce lundi 18 mai 2020 à Kankan, faisant au moins quatre morts et plusieurs blessés dont certains dans un état critique. Selon nos informations, c’est un minibus en provenance du marché hebdomadaire de Soronkoni qui a percuté un camion en panne et garé sur la route sans aucun panneau de signalisation permettant de savoir son état.

Au service des urgences de l’hôpital de Kankan où nous étions peu avant minuit, ce sont des scènes de panique et de tristesse qui dominent les visages des parents des victimes. Un des blessés, encore sous le choc, a accepté de revenir sur les circonstances dans lesquelles le drame s’est produit. « Nous avons quitté Soronkoni à 19 heures après la rupture du jeûne. Quelques temps après le départ, juste à l’arrivée dans le district de Lefarani, un camion était immobilisé sans signalement. C’est ainsi que notre chauffeur, n’ayant pas vu le véhicule en panne à temps, est directement entré sous le poids lourd », a expliqué le survivant.

Plus loin, il a ajouté que les phares du véhicule dans lequel ils se trouvaient n’étaientt pas en bon état. « Les phares ne permettaient pas au chauffeur de voir plus loin, sinon il pouvait contourner le camion. C’est justement en voulant le contourner que les véhicules qui venaient en sens inverse, en provenance de Kankan, ont mis la lumière sur ses yeux et là il n’a rien pu pour éviter l’accident ».

Aucun agent de santé n’a souhaité s’exprimer sur l’état des blessés qui y sont admis pour les soins d’urgence. Au moment où nous quittions les lieux, nous avons appris le décès d’un des blessés qui, s’il est confirmé, porterait le bilan provisoire à cinq morts.

Nous y reviendrons…

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com