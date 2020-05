COVID-19 : la 47ème promotion de médecine contribue à la lutte

Dans le cadre de la grande mobilisation contre le nouveau coronavirus, la 47ème promotion de médecine de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry a offert, ce jeudi 28 mai 2020, un important lot de kits sanitaires et de denrées alimentaires (sacs de riz et bidons d’huile) à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS). La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux mêmes de l’ANSS.

Au cours de la cérémonie, Ibrahim Kaba, porte-parole des donateurs a souligné les kits sanitaires et les denrées alimentaires sont fruit d’une campagne de collecte de fonds. Mais il pense que ce sacrifice est légitime, dans la mesure où, estime-t-il, les efforts que consent le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, méritent le soutien et l’accompagnement de tout le monde.

Pour renchérir, Dr Oumar Magassouba, membre du comité de pilotage des activités de la 47ème promotion de médecine, plaide pour que personne ne soit en marge du combat contre cette pandémie. ‘‘Nous nous engageons à être toujours présent aux cotés de nos ainés, des autorités dans ce combat mondial et partout où le besoin se fera sentir », promet-il au nom des autres membres de la promotion. Et il en profite pour inviter les populations, quant à elles, à appliquer les gestes barrières pour permettre au pays d’en finir avec cette pandémie et ainsi reprendre son cours normal.

Pour sa part, Dr. Moussa Koné, chef du département surveillance et riposte de l’ANSS félicite les donateurs et témoigne de la gratitude de sa structure à leur endroit. Ce geste, selon lui, constitue un plus dans la lutte contre le COVID 19. « Ensemble, nous vaincrons cette pandémie », conclut-il.

GMC