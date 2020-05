Dans sa démarche de participer activement à la lutte contre la propagation de la COVID-19 en Guinée, COGINTA a offert ce jeudi 28 mai 2020 des kits sanitaires au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLPSD) de la commune de Kaloum.

Ces kits sont composés essentiellement de 100 kits de lavages de mains, de seaux, de tabourets, de 1000 morceaux de savons, de 100 gels hydroalcooliques et des flyers d’informations et de sensibilisation sur la maladie. Le conseil devra procéder dans les prochaines heures à la distribution de ce don dans les quartiers de la commune de Kaloum auprès des populations les plus nécessiteuses, en procédant parallèlement à la sensibilisation des citoyens sur les mesures de préventions et de lutte contre la COVID-19.

Dans son intervention pour la circonstance, la cheffe de projet de COGINTA, Mme Justine Neloumngaye a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Partenaires pour la sécurité en Guinée : la réforme de la police au service du citoyen », mis en œuvre depuis 2015 par PartnersGlobal, COGNITA et CECIDE sur financement du département d’État américain.

Le coordinateur du Conseil local de sécurité et de prévention de la Délinquance qui est également le secrétaire général de la Mairie de Kaloum, Djeli Mory Kourouma, a vivement remercié COGINTA pour ce don qui, selon lui, permettra à sa structure de bien faire son travail de prévention et de sensibilisation sur le terrain. « Ce don sera intégré dans le plan local du conseil. On veillera à l’usage à bon escient de ces kits. On va mener des sensibilisations pour protéger nos citoyens dans les quartiers », a-t-il promis.

