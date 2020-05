Le président du parti GRUP a profité de la cérémonie de lancement de la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité (CODECC) pour se prononcer sur la falsification de la nouvelle constitution dont plus articles de la version soumise au vote par référendum le 22 mars ont été changés dans la version promulguée. Cette attitude qualifiée de trahison par plusieurs juristes continue d’alimenter les débats au sein de la classe politique guinéenne.

Mais pour Papa Koly Kourouma, un des plus grands promoteurs du projet controversé de changement constitutionnel, il n’y a pas lieu de crier à la trahison. Selon lui, l’élaboration d’une nouvelle constitution correspond à un processus qui passe par l’avant-projet et le projet lui-même. « Il y a d’abord un avant-projet de la constitution qu’on présente au peuple. Ensuite, il y a le projet lui-même qui se discute, qu’on amende et qu’on propose au peuple pour qu’il en prenne connaissance. Ça veut dire qu’on part d’amendements en amendements, de changements de contenu en changements de contenu, en fonction des apports des uns et des autres. Une fois qu’on l’a affichée, tout le monde lit et chacun apporte sa contribution », a-t-il tenté d’expliquer pour minimiser l’impact de cette falsification.

Se voulant philosophe, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement estime qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite. « Qu’il y ait eu des moutures qui soient présentées en lieu et place de la mouture définitive, jusqu’à ce que le ministère de la Justice qui était en charge de la conduite du processus se prononce, moi j’estime que le travail a été bien fait. Et ils seront en mesure de nous expliquer si erreurs il y avait eu pour qu’on puisse les corriger dans un bref délai. Ce qui n’affecte nullement pas l’adoption de cette constitution », a-t-il conclu.

Balla Yombouno