KALOUM : un motard tué dans un accident de la circulation

Un motard dont l’identité n’est pas encore révélée a trouvé la mort ce samedi 30 mai 2020 dans un accident de la circulation qui s’est produit aux environs de 16 heures au quartier Tombo dans la commune de Kaloum.

Selon un témoin, l’accident s’est produit devant le siège de la Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP). « Une fois dans le virage, le motard a cherché à dépasser un camion-remorque chargé de conteneur en provenance du port autonome en partance vers la banlieue. Dans sa manœuvre, le motard a perdu le contrôle de son engin et est tombé sur le goudron. Le camion-remorque qui le suivait a roulé sur lui, malgré les cris des témoins voulant alerter le chauffeur du poids lourd. Mais c’était trop tard, il l’a écrasé », a-t-il raconté.

Sur place, a ajouté le témoin du drame, c’était la panique, la tristesse de voir l’état et les conditions dans lesquelles le jeune homme a trouvé la mort. « Les femmes qui étaient sur le lieu ne faisaient que pleurer. Et pendant 10 minutes, il était couché sur le goudron. Quand les agents de la protection civile ont été alertés, ils sont venus chercher le corps du jeune et l’ont envoyé à la morgue de l’hôpital Ignace Deen en attendant de retrouver ses parents ».

Balla Yombouno