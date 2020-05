ALPHA CONDE : « je ne suis pas influençable »

Alpha Condé pèche-t-il par sa tendance à rester en contact avec les militants ? Son accessibilité relativement facile serait-elle exploiter par ceux qui voudraient l’influencer ? Le Chef de l’Etat estime qu’il n’en est rien. Au micro de nos confrères de Jeune Afrique qui lui ont posé la question, il assume son désir de garder le lien avec les Guinéens d’en bas. Celui relève, à l’en croire, de la nécessaire vérification et in fine du management. Même si à certains égards, cela peut s’apparenter à du micro-management. Mais que les gens se rassurent, il ne se laisserait nullement manipuler, assure le président de la République

“Je ne suis pas quelqu’un à qui on peut venir raconter n’importe quoi, et vous ne verrez un seul membre de ma famille se mêler de politique. Je sais vérifier et je ne suis pas influençable. Les Guinéens le savent. Pour le reste, j’ai été militant et le fait d’être devenu le chef de l’Etat n’a rien changé à ma façon de vivre. Si vous me coupez les veines et que vous coupez les veines du paysan, c’est le même sang qui coulera. En tant que président, j’estime que je dois m’intéresser à tous les dossiers, et cette attention de tous les instants me semble indispensable aujourd’hui, tout comme elle a été précieuse à l’époque de l’épidémie d’Ebola. Alors va pour micro-management, si vous voulez. Après tout, dans « micro-management », il y a « management ». C’est ce mot que je retiens“