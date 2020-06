De plus en plus de citoyens ordinaires emboîtent le pas aux activistes pour lancer des campagnes de collecte de fonds sur les réseaux sociaux au profit de personnes atteintes de maladies graves. Vivant dans une extrême précarité, certains de ces malades se trouvent parfois obliger de mettre leur fierté de côté pour lancer des appels à l’aide dans l’espoir de toucher la sensibilité de nombreux citoyens à travers des vidéos pleines d’émotions qui circulent sur la toile en Guinée.

C’est le cas d’Ousmane Diallo, étudiant en Licence 2 Télécommunications, alité depuis plus d’un an à domicile après avoir été victime d’un accident de la circulation. N’ayant bénéficié d’un quelconque appui de la part des autorités, des citoyens ont pris l’initiative de lancer une campagne de collecte de fonds à laquelle ont répondu plusieurs personnes de bonne volonté vivant en Guinée et à l’étranger.

« Je suis orphelin, ma mère est décédée lorsque je faisais la 10ème année. À l’époque, j’avais seize ans et mon père est décédé deux ans après. Je vis actuellement avec mon oncle. J’ai eu cet accident il y a plus d’un an et six mois, mais jusqu’à présent je n’arrive pas à retrouver ma santé. Je ne peux pas m’asseoir ni m’arrêter. D’après les docteurs, je peux récupérer ma santé. Mais ma famille n’a pas de moyens [pour faire face aux soins médicaux]. Je demande donc aux personnes de bonnes volontés de me venir en aide », a lancé Ousmane.

Selon le co-initiateur de la campagne de collecte de fonds, plusieurs personnes de bonne volonté se sont manifestées pour venir en aide au jeune homme. Un montant non-négligeable est déjà mobilisé. « Il sera utilisé pour assurer les soins de l’étudiant et pour subvenir à ses besoins primaires », a annoncé Souleymane Bah, un jeune diplômé, qui a lancé la campagne avec une amie rencontrée en ligne. « Son médecin avait fait une estimation de cent millions. Une commission de gestion des fonds a été mise en place. Nous ne sommes pas les seuls actuellement dans cette initiative et je pense qu’ensemble on finira par atteindre l’objectif escompté », a-t-il précisé.

Plusieurs campagnes similaires sont actuellement lancées sur les réseaux sociaux en Guinée. Si certaines atteignent leurs objectifs, ce n’est pas le cas pour d’autres. Conséquence, beaucoup de Guinéens meurent chaque année dans des conditions atroces avec le sentiment d’avoir été abandonnés.

L’État a-t-il prévu de venir en aide aux citoyens qui se retrouvent dans de telles situations ? Selon les informations recueillies auprès de la direction nationale de l’Action sociale, c’est loin d’être le cas actuellement. « Dans la nomenclature budgétaire, rien n’est prévu pour ça au niveau de notre direction. En revanche, il y a un service qui a été créé l’année dernière, le Fonds national d’indulgence qui, normalement, doit prendre en charge les cas de SOS. Mais il n’est pas encore opérationnel. Cependant, la loi des finances a été sensible à cet établissement public qui doit en principe commencer à être opérationnel cette année », a indiqué au Djely Mohamed Diaby, le directeur national adjoint de l’Action sociale, qui conseille à ces malades de se rabattre sur d’autres institutions en attendant l’opérationnalisation du Fonds national d’indulgence.

Hawa Bah