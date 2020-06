“Je crois que Badra Koné est en train d’achever le travail de Baïdy Aribot”, rétorque un responsable de l’UFR

Ce sont nos confrères de mosaiqueguinee qui l’annoncent. Badra Koné, jusqu’ici secrétaire national à la Jeunesse de l’Union des forces républicaines (UFR) a démissionné du parti de Sidya Touré. Ainsi se concluraient les brouilles de ces dernières semaines entre lui et certains responsables du parti. Mais d’ores et déjà, dans les rangs de la formation politique, on n’exclut pas que la démarche du jeune leader soit commanditée en vue de déstabiliser un peu plus le parti. “Je crois que Badra Koné est en train d’achever le travail de Baïdy Aribot“, nous confie même un responsable de l’UFR, sous le sceau de l’anonymat.

“Je pense que nous avons renvoyé le loup pour accueillir l’hyène“, renchérit même un autre responsable, plus sévère. Selon ce dernier, la démission de Badra Koné dont il dit n’avoir pas encore confirmation via le parti, s’inscrirait néanmoins en droite ligne de l’attitude qui été celle du désormais ex-secrétaire national à la Jeunesse. “Vous avez vous-mêmes vu toutes les publications qu’il a faites ces derniers temps, ainsi que sa sortie à Nostalgie Guinée. Il ne se conformait plus à la discipline du parti“. Mais selon notre interlocuteur, le point d’origine du problème entre Badra Koné et l’UFR est parti de sa sortie de prison. “A son retour, les jeunes lui ont notifié son inefficacité. Et c’est décidément ce qui lui a fait mal et qui fait qu’il a fini par répondre aux appels du pied des adversaires qui pensent ainsi abattre notre parti“, explique-t-il.

Nos multiples tentatives de joindre l’intéressé en vue de sa réaction sont restées vaines. Toutefois, ses proches à lui expliquent ses agissements de ces derniers jours par une volonté de secouer le parti de Sidya Touré en vue de sa dynamisation. Militant pour une plus grande responsabilisation de la jeunesse au sein du parti, il en voulait, nous di-ton tout particulièrement à certains membres de l’entourage de l’ancien premier ministre qui, croit-il, tireraient le parti vers le bas.

La rédaction