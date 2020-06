Amadou Damaro Camara visite le site du futur siège de l’Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro, s’est rendu ce jeudi 11 juin 2020, au centre directionnel de Koloma où le nouveau siège du parlement sera bientôt construit. Accompagné des cadres du ministère de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, il entendait s’assurer du niveau d’avancement du projet dont le financement est promis par la Chine à hauteur de 40 millions de dollars américains.

« Il y a un premier site qu’on avait identifié. Mais pour des raisons techniques, il y a eu un réaménagement (au niveau) du centre directionnel de Koloma. On est venu identifier le nouveau site, mais beaucoup de choses ne sont pas encore au point sur ce site. Il y a le comité de suivi qui a été créé au sein de l’Assemblée nationale qui va rester sur place pour faire le travail avec eux pour que dans les meilleurs délais, nous ayons tout ce dont on a besoin (pour démarrer effectivement les travaux) », a-t-il expliqué.

Amadou Damaro a ajouté : « Il faut qu’on accélère. On n’a que trois semaines au maximum pour rendre le terrain prêt. Nous allons faire appel à nos partenaires pour parler des ajustements apparemment qui s’imposent aujourd’hui pour que nous ayons notre siège le plus rapidement que possible ».

Balla Yombouno