A N’zérékoré, alors que les citoyens de la ville commencent à délaisser le port obligatoire du masque instauré par le président Alpha Condé pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus en Guinée, le maire dénonce cette attitude de la population. Moriba Albert Delamou l’a fait savoir ce mercredi 10 juin 2020, lors de la cérémonie de remise des 7 300 masques offerts aux sept hôpitaux préfectoraux de la Guinée forestière par les ressortissants de la région vivant aux Etats-Unis.

Le maire de la commune urbaine de N’zérékoré a ainsi ordonné les services de sécurité à renforcer le contrôle sur le port des masques. « Nous n’avons pas encore ici d’appareils nous permettant de savoir si on est atteint ou pas de COVID-19. Le seul moyen pour le moment, c’est de porter les masques. J’invite donc tout le monde à porter son masque car, cette pandémie est de nature très forte. J’instruis également les services de sécurité, la police et la gendarmerie et tous les services impliqués dans la gestion des masques, de reprendre le service avec ardeur et vigueur. Pour que tous les citoyens puissent porter leurs caches-nez. Cela va les protéger et protéger les autres », a indiqué Moriba Albert Delamou.

Il reste donc à savoir si l’invite du maire va faire bouger les lignes au niveau de la police et de la gendarmerie qui dernièrement ont baissé la garde dans les contrôles, alors que le port des masques n’est plus pris au sérieux par les citoyens de N’zérékoré.

Niouma Lazare KAMANO, correspondant régional à N’zérékoré pour Ledjely.com