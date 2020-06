La dépouille de l’ambassadeur des États-Unis en Guinée, Simon Henshaw, décédé mardi dernier de suite d’une crise cardiaque, a été rapatriée ce vendredi 12 juin 2020. La cérémonie de départ s’est déroulée à la base de l’aviation militaire de Yimbaya à Conakry, en présence du ministre de la Défense, Dr Mohamed Diané, des membres du gouvernement, plusieurs officiers de l’armée guinéenne, des diplomates et des employés de l’ambassade américaine, très émus.

C’est à 8h39 que le vol N173PA, transportant la dépouille de Simon Henshaw, a quitté le tarmac de la base militaire de Conakry à destination des États-Unis.

Sur place, l’émotion était grande. On pouvait lire la tristesse et la compassion sur le visage des uns et des autres lors de la cérémonie d’honneur organisée à la mémoire du diplomate.

« C’est un sentiment de remord, parce que comme vous devez le savoir l’ambassadeur Simon est un ambassadeur dans le vrai sens du mot. Depuis qu’il est arrivé en Guinée, il a cherché à renforcer davantage la coopération entre notre pays et les Etats-Unis d’Amérique, dans le cadre même des relations militaires entre les deux pays. L’ambassadeur Simon que j’ai rencontré pour la première aux Etats-Unis, lorsque le secrétaire d’Etat américain m’a invité à la réunion de la coalition mondiale de la lutte contre le terrorisme (…) pour nous, c’est une grande perte, parce que c’est un ambassadeur dans le vrai sens du mot, qui était sur le terrain. Il ne s’enfermait pas entre les quatre murs pour faire des rapports. Je profite de l’occasion pour présenter mes sincères condoléances, aux gouvernement américain, à l’armée américaine et à sa famille éplorée », a déclaré le ministre de la Défense.

Le ministre des Affaires étrangères, Mamady Touré s’est dit triste. « C‘est un sentiment de perte. Un coup dur que nous avons reçu. Parce que c’est un ami de la Guinée qui s’en va. Un diplomate chevronné, très équilibré. Qui a été très engagé dans la voie du raffermissement des relations diplomatiques, économiques entre la Guinée et les Etats-Unis. Dans nos échanges, il était franc, il était objectif. C’était quelqu’un qui n’hésitait pas à aller sur le terrain pour aller s’enquérir de lui-même de ce qui se passe en Guinée, pour avoir une meilleure compréhension, au lieu d’avoir des idées préconçues sur la Guinée. Nous perdons vraiment un grand allié. Il a ouvert beaucoup de portes pour le président (de la République). Il était très humain. Il s’intéressait par exemple à la vie de ma famille aux Etats-Unis (…) Nous espérons que le diplomate qui va le remplacer continuera dans cette voie. Parce que nous tenons aux relations diplomatiques et économiques avec les États-Unis », a indiqué le chef de la diplomatie guinéenne.

Balla Yombouno