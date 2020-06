REPRISE DES MANIFESTATIONS DU FNDC : une date attendue lundi prochain

Après des consultations internes, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) va fixer lundi prochain, 15 juin 2020, une date pour la reprise des manifestations. Des responsables de la coordination nationale l’ont annoncé au cours d’une conférence de presse qu’ils ont animée ce samedi 13 juin 2020 à la Maison de la Presse à Kipé dans la banlieue de Conakry.

Décidé à passer à l’offensive en cette période de crise sanitaire du nouveau coronavirus, le FNDC veut renouer avec la rue. Selon Ibrahima Diallo, responsable des Opérations du mouvement anti-troisième mandat, la nouvelle date ainsi que les stratégies seront annoncées en début de la semaine prochaine. « Les consultations sont closes, nous allons annoncer la date de la prochaine manifestation le lundi prochain pour faire face à cette dictature, à ces assassinats et à cette injustice qui n’ont que trop duré. Nous sommes déterminés, nous sommes engagés quoi qu’il arrive et le FNDC restera debout pour lutter et défendre ce peuple martyr de Guinée », a-t-il annoncé.

Enfonçant le clou, Sékou Koundouno, responsable des Stratégies et Planifications du FNDC a rajouté : « Les couleurs de la dernière phase décisive seront annoncées afin que le peuple recouvre toute sa dignité ».

Ibrahima Kindi BARRY