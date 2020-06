Décès à Conakry du guitariste “Petit Condé”

Le guitariste guinéen “Petit Condé” est mort. Ansoumane Camara, de son vrai nom, était gravement malade et alité à l’hôpital Ignace Deen, où il est décédé ce lundi 15 juin 2020.

Durant sa longue et riche carrière artistique, le célèbre guitariste aura mis sa touche dans la quasi-totalité des titres à succès de la musique populaire guinéenne de ces dernières décennies.

Décès ce jour de '' Petit Condé '', le guitariste le plus prolixe de sa génération, avec plus de 2000 soli à son actif. Il avait avec virtuosité, participé à la réalisation de mon CD "Les Dits de JMJ". Ses capacités d'improvisation et d'arrangements resteront inégalées. RIP. JMJ pic.twitter.com/VWwcqxkic0

— Justin MOREL Junior (@justinmoreljr) June 15, 2020